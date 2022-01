Tréner Peter Kukučka burcuje svoj tím: Musíme hrať na plné gule!

Očakávaný deň D je tu! Slovenskí hádzanári zažijú vo štvrtok ostrý štart na majstrovstvách Európy, keď ich večer čaká silné Nórsko. Do Steel arény sa po udelení výnimky dostanú aspoň dve tisícky fanúšikov. Tri štvrtiny hľadiska ostanú prázdne...

Hlavný tréner Peter Kukučka pripúšťa, že športová horúčka stúpa: „Každou pribúdajúcou hodinou rastie - a tak to má byť! Chcem, aby sme sa prezentovali dobrou hrou. Potom budú aj diváci spokojní a vari ocenia našu bojovnosť. Máme tri ťažké duely. Treba odovzdať maximum a po každom zápase si vedieť pozrieť do očí,“ burcuje svojich zverencov.

Tešili sa na plný kotol, ktorý mal byť dvanástym hráčom. Tri štvrtiny hľadiska však ostanú prázdne: „Musíme túto situáciu akceptovať. Pripravovali sme sa skôr na to, že nebudeme hrať pred žiadnym obecenstvom,“ uviedol Kukučka. Definitívnu nomináciu 16 hráčov na duel s Nórskom sa rozhodol určiť až po posledných tréningoch - v deň stretnutia.

„Prvé zápasy môžu byť zradné. Nóri neodohrali veľa prípravných zápasov, ale predstavujú veľkú silu. Na každom poste majú 2-3 veľmi vyrovnaných hráčov. Nejdeme so strachom, nemáme čo stratiť. Musíme hrať na plné gule! A na ihrisku nechať všetko,“ prezradil kormidelník.

Slováci museli pred štartom ME odrieknuť prípravné zápasy s Rakúskom. Viacero ďalších tímov neodohralo pre pandemické reštrikcie ani jeden!

„Nedá sa to ovplyvniť. Šampionát tým bude trochu zvláštny. Platí to aj o záverečnej príprave v bubline. Hotel Bankov je celý len pre nás. K dispozícii sú dve herne, ale do mesta nemôžeme chodiť. Po testoch sú raňajky alebo tréning, oddych, taktická porada s videom a večerný tréning. Máme super regeneráciu, lebo byť zavretý v izbe určite nie je optimálne a treba sa aj odreagovať,“ oceňuje kouč zázemie v Košiciach.