Štartujú ME v hádzanej: S divákmi aj na Slovensku, ale v tieni covidu!

Hrozba menom COVID-19 straší celý svet. Aj ten športový! Aktuálne je sledovanejší ako momentálna forma najbližších súperov! To platí aj pre účastníkov ME v hádzanej mužov, ktoré dnes štartujú v dvoch slovenských (Košice a Bratislava) a troch maďarských mestách (Budapešť, Debrecín a Szeged).

Všetkých máta nedávne zrušenie majstrovstiev sveta v hokeji hráčov do 20 rokov počas rozbehnutého turnaja...

Scenár zrušenia si usporiadatelia ani na Slovensku, ani v Maďarsku nepripúšťajú. Pre obe krajiny to je najväčšia športová udalosť roku 2022, ktorú navyše organizujú premiérovo! Tak, ako si to žiada doba, takmer všetka ich práca sa točí okolo testovania a riešenia následných problémov... Pozitívne prípady sa tomuto šampionátu nevyhýbajú.

Opäť trable

Platí to aj pre výpravu Slovenska, ktorá našla prechodný domov v hoteli Bankov a zápasy základnej F-skupiny odohrá v košickej Steel aréne... V záverečnej príprave pred šampionátom mal pozitívny výsledok testu jeden zo slovenských hráčov, čo bolo dôvodom zrušenia poslednej previerky proti Rakúsku. Problémy neobišli slovenskú výpravu ani po presune do Košíc. Pravidelné testovanie, ktoré bolo na dennej báze, odhalilo ďalší pozitívny prípad. Podľa informácií z nášho tímu ide o asistenta reprezentačného trénera Radoslava Antla (43).

Predsa s divákmi

Po ťahaniciach okolo diváckej (ne)účasti v hľadiskách na Slovensku sa organizátori i hráči v sobotu dozvedeli, že nakoniec aj u nás priaznivci uvidia svojich miláčikov na vlastné oči. Uvidia ich však len tí najvernejší, keďže aj v Bratislave, aj v Košiciach sa kapacita môže naplniť na 25 percent s tým, že budú musieť mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom a spĺňať podmienku zaočkovania minimálne dvoma dávkami, prípadne byť do 180 dní po prekonaní ochorenia COVID-19.

„Verím, že aj tých 25 percent vytvorí chalanom takú atmosféru, aby odovzdali ešte viac zo seba,“ zareagoval tréner Peter Kukučka (39), ktorý dodal: „Dúfam, že nahradia plnú halu, ktorú sme chceli mať!“

Chcú do Bratislavy

Slovenskí hádzanári sa na vrcholnom podujatí predstavia po dlhých rokoch, no v domácom prostredí majú jediný cieľ: po Košiciach sa chcú predstaviť aj v Bratislave, kde sa bude hrať ďalšia časť šampionátu. Na to, aby sa im to podarilo, musia skončiť v F-skupine na prvej či druhej priečke, čo v konkurencii Nórska, Litvy a Ruska nebude vôbec jednoduché.

Antl funguje z karantény

V realizačnom tíme našich hádzanárov je v pozícii asistenta kouča aj bývalý krídelník Radoslav Antl. Tesne pred štartom šampionátu mal pozitívny test na covid a včera aj druhý s rovnakým výsledkom. Musel sa odpojiť od tímu a ísť do povinnej karantény v domácom prostredí. Ostatní hráči a členovia realizačného tímu mali negatívne výsledky. „Prepáčte, nechcem sa k tomu vyjadrovať. Som z toho smutný,“ vyjadril sa pre Nový Čas Antl, ktorý bude prvé dva zápasy proti Nórsku a Litve sledovať v televízii. Svoje postrehy bude s hlavným koučom Kukučkom a s ďalším asistentom Valom konzultovať telefonicky. Ak bude mať v pondelok negatívny test, tak by mal zasadnúť na lavičku nášho výberu v súboji proti Rusku.

Nominácia SR na ME 2022:

brankári: Teodor Paul, Marián Žernovič, Michal Martin Konečný

pivoti: Dominik Kalafut, Martin Slaninka, Šimon Macháč

krídla: Tomáš Urban, Marek Kováčech, Martin Briatka, Lukáš Péchy

spojky: Jakub Prokop, Tomáš Smetánka, Martin Potisk, Marek Hniďák, Lukáš Urban, Ľubomír Ďuriš, Jakub Mikita, Marek Korbel, Oliver Rábek, Patrik Hruščák