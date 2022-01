Brankár futbalovej Trnavy Dominik Takáč: Majster núl ničí elitu!

Vypálilo to nad všetky očakávania! V pozícii jednotky vbehol na jeseň do svojej prvej súťažnej sezóny a výsledkom je bilanica, ktorá vyráža dych. Brankár futbalovej Trnavy Dominik Takáč, ktorý včera oslávil 23. narodeniny, vychytal v 19 zápasoch Fortuna ligy 13-krát čisté konto. Inkasoval iba 8 gólov, ak nerátame tri administratívne zarátané po kontumačnej prehre so Slovanom.

Skvelé výkony rodáka z Galanty katapultovali Spartak pred finišom základnej časti na druhé miesto hneď za majstrom z Tehelného poľa. „Nie je to iba moja zásluha. Je za tým aj práca trénerov. Celé mužstvo pracovalo spoľahlivo, čo sa odzrkadlilo i na výsledkoch. Chalani hrajú výborne a ja sa snažím robiť svoju prácu tiež čo najlepšie,“ povedal skromný majster núl pre Nový Čas. Takáč skryl v tejto činnosti do vrecka celú európsku elitu. Ani jeden brankár z top 5 líg kontinentu sa mladému Slovákovi nemôže vyrovnať. „O tom som ani nevedel. Je jasné, že naša liga sa ani zďaleka nemôže porovnávať s najlepšími. Byť v niečom tak vysoko je príjemný pocit. Nedá sa nato spoliehať. Sú to len štatistiky. Beriem to však ako motivačný prvok, že idem správnym smerom a musím v tom pokračovať.“ Do bránky Trnavy sa po prvý raz postavil vlani na jar po vážnom zranení Dobrivoja Rusova. Na šancu čakal dlho. „Skoro štyri roky. Nebol som z toho nervózny. Mal som sa od koho učiť. S trénerom Kameschom pracujem už dlhšie a som rád, že mám vedľa seba skúsených kolegov Rusova a Kamenára.“ Rusov sa teraz vracia, očakáva tvrdý boj o post jednotky? „Nechám to na tréneroch. S Dobom mám výborný vzťah, nejaká nevraživosť medzi nami nehrozí. Doprajeme si navzájom. Dôležité je, aby to dopadlo čo najlepšie pre mužstvo.“