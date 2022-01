Zápasníčka sa obula do svojich kolegýň: Peniaze za nahé fotky? Zúfalstvo

Pustila sa do nich. Bývalá šampiónka bantamovej váhy UFC Miesha Tate (35) odsúdila niektoré športovkyne, ktoré to v poslednom čase rozbehli na sociálnych sieťach.

Ide o jej kolegyne z ringu, ktoré ponúkajú svojim odberateľom za peniaze fotky a videá. Ide prevažne o erotický obsah. "Sú to zúfalé ženy," napísala na ich adresu.

K takémuto kroku sa v poslednom období uchýlilo niekoľko zápasníčok. Napríklad Paige VanZant, Jessica Payne či brazílska tvrďačka Jessica Andrade. Tá si dokonca na internete zarobila toľko, že splatila auto, dovolila si zaplatiť prenájom na sedem mesiacov dopredu či pomohla finančne rodine.

"Mám tridsať rokov a moje telo nebude stále vyzerať dobre, tak si musím užívať, kým je pekné. Nikto to neskôr nebude chcieť vidieť," vysvetlila svoj krok brazílska zápasníčka. Andrade sa ale musela popasovať s nepríjemnosťou, niekoľko odvážnych fotiek totiž uniklo na internet. Ona ale zostala pokojná. "Nebola som nahnevaná, pretože som tušila, že sa to môže stať. Je to poučenie pre mňa," dodala.