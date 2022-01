Slováci na úvod šampionátu proti Nórsku: V úlohe outsidera, ale bez strachu

Hádzanári Slovenska nastúpia na svoj prvý duel na domácich ME v Košiciach proti Nórsku (vo štvrtok od 20.30) v pozícii outsidera. Z favorizovaných severanov majú prirodzený rešpekt a uvedomujú si, že pre úspech bude dôležité dodržať vlastnú taktiku po celý zápas.

Pre Slovensko pôjde o štvrtú účasť na ME, ich súper sa na nich predstaví desiatykrát. Nóri majú výnimočnú generáciu hráčov, ktorá potvrdila svoje kvality finálovými účasťami na MS 2017 a 2019. Na ME v roku 2020 získali bronzové medaily, keď v zápase o 3. miesto zdolali Slovinsko. V tíme Christiana Bergeho je viacero hráčov v ideálnom veku, ktorí cítia šancu na ďalší prenikavý úspech. Na kontinentálnom šampionáte by si medailou radi napravili chuť po 6. mieste na OH v Tokiu.

"Je dobré, že s nimi hráme už prvý zápas. V ňom sa zbavíme trémy a potom sa budeme sústrediť na zápasy, ktoré sú pre nás najdôležitejšie. Nóri sú svetová špička, sú schopní tlačiť celých 60 minút. Pre náš úspech bude dôležité, aby sme dodržali taktiku, ktorú nám určí tréner," povedal člen spojkového radu slovenského tímu Patrik Hruščák.

Pre pozitívne testy na koronavírus prišli oba tímy o niekoľko prípravných zápasov, pričom v tomto smere sú na tom horšie Slováci. Tí neodohrali ani jeden duel, plánované dva zápasy s Rakúskom zrušili. Nóri sa v rámci prípravy na ME stretli s Dánskom a prehrali s ním 25:35. Rovnakému súperovi podľahli aj vo štvrťfinále OH (25:31).

"Majú svoju kvalitu, no prvý zápas môže byť zradný. Na každom poste majú 2-3 mimoriadne kvalitných hráčov. Študovali sme si ich silné stránky a vieme, že ich najväčšia sila je po stranách. Nechcem, aby sme išli do zápasu so strachom. Súper je jasný favorit, my musíme hrať od začiatku naplno a nechať tam všetko," poznamenal tréner SR Peter Kukučka. Ten má k dispozícii 19 hráčov (pre koronavírus a izoláciu vypadli počas prípravy Tomáš Rečičár, Igor Čupryna a Lukáš Urban) a v zostave už takmer jasno: "Šestnástku hráčov na Nórov však určíme až ráno v deň stretnutia."

Skúsený krídelník Tomáš Urban pozná z nemeckej ligy viaceré opory nórskeho tímu, no takisto si uvedomuje, že sila prvého súpera Slovákov spočíva v celom nórskom mužstve. "Majú hviezdneho Sandera Sagosena, takisto Haralda Reinkinda či Kenta Robina Tonnesena. To sú hráči svetových kvalít. Nedá sa sústrediť iba na jedného hráča, no títo sú ešte o jednu triedu vyššie. Bude na nás, aby sme sa zamerali na náš výkon. Nám musí všetko klapnúť, aby sme s nimi dosiahli dobrý výsledok. Musíme hrať rýchlo a trestať súpera za každú jeho nevyužitú šancu," konštatoval T. Urban. Sagosen bol najlepší strelec predchádzajúcich ME v roku 2020.

Obaja súperi sa stretli naposledy v roku 2009, z doterajších piatich vzájomných duelov vyhrali Nóri tri a Slováci sa tešili dvakrát.

štvrtok, 13. januára:

F-skupina (Košice):

18.00 Rusko - Litva

20.30 Nórsko - SLOVENSKO /rozhodujú: Arthur Brunner, Morad Salah (obaja Švajč.)/