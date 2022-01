Trapas televízie: Zabudli vypnúť kamery a vulgárne urážali Djokoviča!

Hanba! Zabudli vypnúť kamery a internetom koluje ich nechcené video. Dvojica moderátorov austrálskej súkromnej televíznej stanice Channel 7, Mike Amora a Rebecca Maddernová majú na krku nepríjemný škandál.

Vo videu, ktoré pripravovali po rozhodnutí súdu so srbským tenistom Novakom Djokovičom (34), si obaja mysleli, že kamery sú vypnuté. Amor hľadá svoj mikrofón, kým ho kamera neúmyselne nahráva.

Kým on bol zaneprázdnený hľadaním svojho mikrofónu, Maddernová začala rozhovor tým, že označila svetovú jednotku za veľkého klamára.

„Akokoľvek sa na to pozriete, Novak Djokovič je klamár, zákerný, h****,“ vulgárne označila svetovú tenisovú jednotku. „Akokoľvek sa na to pozrieš. Chodí von, keď vie, že je covid pozitívny – no, nemyslím si, že bol pozitívny,“ dodala, no netušila že jej slová kamera nahráva.