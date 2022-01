Tomic sa obul do organizátorov grandslamu: Som si istý, že budem mať pozitívny test

Pustil sa do organizátorov! Austrálsky tenista Bernard Tomic (29) sa na sociálnej sieti obul do organizátorov prvého grandslamového podujatia v roku Australian Open.

"Nechápem, že tu nikoho netestujú. Dovolia hráčom ísť na kurt po samotestoch v hotelových izbách. Kde to sme? Nie je tu žiadne oficiálne PCR testovanie," sťažoval sa austrálsky tenista.

Ten sa v 1. kole kvalifikácie do hlavnej súťaže stretol s Rusom Safiullinom a po prehre 1:6 a 4:6 vypadol. Počas zápasu mal Tomic zdravotné problémy. Sťažoval sa empajrovej rozhodkyni o nedostatočných opatreniach na turnaji.

"Som si istý, že do dvoch dní budem mať pozitívny test, to vám hovorím. Zaplatím vám večeru, pokiaľ nebudem do troch dní pozitívny. Inak kúpite večeru vy mne," citovala Tomice agentúra Reuters. Po zápase lekári odporúčali Tomicovi izoláciu.