Vémola oznámil koniec vzťahu s partnerkou Lelou: Prezradil aj dôvod rozchodu

Karlos Vémola (36) prežíva jedno z najhorších období svojho života. Okrem problémov v profesionálnom živote, v ktorom rieši návrat do ringu a klietky po problémoch s ľavou rukou sa musí vysporiadať aj s veľkou nepríjemnosťou, ktorá sa týka jeho osobného života.

S partnerkou Lelou Ceterovou (32) nedávno priniesli na svet synčeka Rockyho a pôsobili ako šťastná rodina. O pár týždňou po narodení ich druhého dieťaťa mal Karlos odhaliť neveru svojej partnerky, ktorá ho mala podvádzať s jeho kamarátom.

"Som v obrovskom strese. Všade sa objavujú články, ako Vémola rieši neveru, ako niekoho podvádza, čo je obrana mojej ženy. Zistil som, že moja žena má pomer s iným frajerom."

"To, že má pomer šesť týždňou po pôrode s iným frajerom je nechutné samo o sebe, o to horšie je, že mala pomer s mojim dobrým kamarátom. Všade chce dávať, že ja som neverník a že ju bijem. On dostal dve facky. Nie za to, že spí s mojou ženou, ale za to, že je prasa a že sa hrá na kamaráta. Chová sa ako prasa nielen voči mne, ale aj voči svojej žene, ktorá nedávno porodila. Prišiel som na to tak, že Lela má všade diamantové náhrdeľníky. Samozrejme, že mi to bolo divné. Povedala, že si zarába na instagrame. Vyšetroval som to, a zistil som, že to má od môjho kamaráta, od pána Kaisera. Problém je ten, že Lela nevie, že pán Kaiser má peniaze od manželky, ktorá ich zdedila po zosnulom otcovi. A jeho žena tiež nevie, že on jej peniaze utráca za Lelu a za jej diamanty," konštatoval Vémola vo videu.

"Já Lelu stále milujem, svoje deti milujem, ak budete čítať ako jej ubližujem, ja na to nebudem reagovať. Stále jej budem chcieť pomôcť, lebo svoje deti milujem. Nikdy takéto veci neriešim na sociálnych sieťach. No chcel som zareagovať na to, čo všetko sa píše. Nikoho som nemlátil, pán Kaiser dostal dve facky, za čo sa ospravedľnujem, myslím, že by ho mala zfackovať jeho žena. Toto je oficiálny koniec mňa a Lely Ceterovej, je mi to ľúto, najmä že svoje deti uvidím menej," dokončil Vémola.