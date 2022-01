Varovanie z národných líg: Zrušia hokejový turnaj na ZOH v Pekingu?

Šíriaca sa nová mutácia koronavírusu, množstvo hráčov v karanténe, odložené zápasy. A najmä neistá vyhliadka! To je obraz hokejových súťaží v zámorí i Európe.

Aj preto sa čoraz častejšie objavujú ohlasy o ohrození hokejového turnaja na ZOH v Pekingu. Zatiaľ sú to opatrné špekulácie, ale pridávajú sa aj varovné vyjadrenia vplyvných funkcionárov Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).

"Situácia sa môže každým dňom meniť, v tom spočíva nebezpečenstvo," cituje web krone.at prezidenta nemeckého hokeja a člena užšieho vedenia IIHF Franza Reindla.

NHL mala o účasti svojich hráčov v Pekingu rozhodnúť v januári. Vážna situácia v zámorí ale všetko urýchlila a to, že hráči z najlepšej súťaže na svete v Pekingu hrať nebudú, bolo jasné ešte koncom minulého roka. Vážna situácia s ochoreniami a odloženými zápasmi je ale aj v Európe. V karanténe sú štyri mužstvá KHL - Jekaterinburg, Ufa, CSKA a Riga. Zrušených bolo zatiaľ 11 zápasov. Dnes majú všetky kluby diskutovať o ďalšom postupe. Podobná situácia s odloženými zápasmi je vo Fínsku, Švédsku, Nemecku, Česku a aj v slovenskej extralige.

Navyše, je otázkou, ako sa budú tvoriť národné tímy zo súťaží, kde vládne covid-19. A čo sa stane, ak sa hráči nakazia priamo v Pekingu? Turnaj by sa v takomto prípade dostal do problémov, kvôli ktorým sa pred pár dňami predčasne ukončil svetový šampionát hráčov do 20 rokov. Z viacerých líg tak znejú hlasy: "Prečo máme podstúpiť niečomu, čo NHL odmietla?"

Hokej, ako kolektívny šport odohrávajúci sa v hale, je na tom s covidom horšie ako iné zimné športy, ktoré sa konajú vonku.

Konečný verdikt o prípadnom zrušení hokejového turnaja v Pekingu, ktorý má odštartovať 9. februára, má v rukách Medzinárodný olympijský výbor. Rozhodovať ale bude na základe postoja IIHF. Pravidelná schôdza šéfov IIHF a zástupcov národných zväzov a líg je na programe vo štvrtok.

Čína zatiaľ nemení opatrenia

Čína je pripravená zorganizovať úspešné zimné olympijské hry, a to aj napriek súčasnej pandemickej situácii a šíreniu nového koronavírusového variantu omikron.

"Určite budeme čeliť rôznym ťažkostiam a výzvam, no náš postoj usporiadať úspešné hry zostáva naďalej pevný a neoblomný," vyhlásil Čao Wej-tung, hovorca organizačného výboru ZOH 2022 v Pekingu (4. - 20. februára).

Čína už zaznamenala niekoľko prípadov výskytu infekčnejšieho variantu omikron, zatiaľ však ide iba o menšie ohniská v niektorých regiónoch. Organizátori ZOH neplánujú v tejto chvíli nič meniť na prijatých koronavírusových opatreniach. "Pokiaľ v súťažných zónach nenastane prepuknutie nákazy, neplánujeme žiadne úpravy v protiopatreniach," citovala agentúra DPA Chuang Čchuna z organizačného výboru ZOH.