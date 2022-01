Tréner Slovenska pred šampionátom škrtal v nominácii: Vládny kabinet povolil účasť fanúšikov

Slovenskí hádzanári absolvovali v pondelok svoj prvý tréning v Košiciach, kde ich od štvrtka čakajú tri duely v základnej skupine na domácom európskom šampionáte.

Slovensko spoluorganizuje ME spolu s Maďarskom a zverencov kouča Petra Kukučku čakajú v F-skupine v Steel Aréne postupne súboje s Nórskom, Litvou a Ruskom. Do hlavnej fázy postúpia prvé dva tímy.

Kukučka definitívne uzavrel nomináciu na šampionát, ktorá má 20 mien. "Z kádra, ktorý sme pozvali na záverečné sústredenie do Bratislavy, sa na ME nepredstavia Tomáš Rečičár a Igor Čupryna. Do tímu sa vracia tretí brankár Michal Martin Konečný," informoval kouč prostredníctvom oficiálneho portálu Slovenského zväzu hádzanej (SZH).

Jeho tím sa do Košíc presunul v nedeľu, pred úvodným stretnutím s Nórskom (štvrtok 13. januára o 20.30 h) absolvujú hráči ešte dva tréningy v utorok a predzápasový v stredu.

Na ME sa Slováci predstavia bez zápasovej generálky, keďže dva minulotýždňové zápasy s Rakúskom zástupcovia oboch zväzov z obáv pred šírením koronavírusu zrušili.

"Namiesto zápasov sme riadne trénovali. Nič iné nám nezostávalo. Už sme mali aj videoanalýzu Nórov. Nášho prvého súpera sme si rozobrali v prípravnom dueli s Holandskom.

Chceli sme ešte narýchlo dohodnúť duel s Bahrajnom, ale zišlo z toho. Oni hrali v sobotu večer s Maďarskom a my sme sa s nimi chceli stretnúť v nedeľu v Bratislave, ale oznámili nám, že majú nejaké komplikácie s vycestovaním z Maďarska," povedal Kukučka pre slovakhandball.sk.

Kormidelník slovenského tímu privítal, že na duely v Košiciach i Bratislave sa budú môcť štadióny zaplniť aspoň na 25 percent. "Veľmi nás to všetkých potešilo, že kompetentní rozhodli a povolili aspoň štvrtinu kapacity v hale. Dúfame, že títo fanúšikovia nahradia plnú halu, ktorú sme chceli mať, ale nebolo to možné. Aj 25 percent však môže vytvoriť takú atmosféru, aby chalani odovzdali ešte viac zo seba," vyhlásil Kukučka.

Nominácia hádzanárov SR na ME 2022:

Brankári: Teodor Paul (USAM Nimes Gard/Fr.), Marián Žernovič (FTC Budapešť/Maď.), Michal Martin Konečný (BM Ángel Ximénez Puente Genil/Šp.)

Pivoti: Dominik Kalafut (HSG Nordhorn-Lingen/Nem.), Martin Slaninka (HSC Suhr Aarau/Švaj.), Šimon Macháč (SBS-Eger/Maď.)

Krídla: Tomáš Urban (TSV GWD Minden/Nem.), Marek Kováčech (Handball Sportunion Leoben/Rak.), Martin Briatka (MŠK Považská Bystrica), Lukáš Péchy (HC Sporta Hlohovec)

Spojky: Jakub Prokop, Tomáš Smetánka (obaja Viveros Herol BM Nava/Šp.), Martin Potisk (ThSV Eisenach/Nem.), Marek Hniďák (HC Burgenland/Nem.), Lukáš Urban (Grundfos Tatabánya KC/Maď.), Ľubomír Ďuriš (HE-DO B.Braun Gyöngyös/Maď.), Jakub Mikita (FTC Budapešť/Maď.), Marek Korbel (Talent Plzeň/ČR), Oliver Rábek (Tatran Prešov), Patrik Hruščák (HK Košice)