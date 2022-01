Petra Vlhová top favoritkou slalomu v Schladmingu: Získa štvrtý glóbus do zbierky?

V slalome tento rok nemá konkurenciu a dnes to môže spečatiť ziskom malého glóbusu. Petra Vlhová (26) nastúpi na trať v rakúskom Schladmingu (18.00/20.45) hladná po ďalšom triumfe.

Kopec nepozná, keďže posledné preteky SP žien sa tam uskutočnili pred desiatimi rokmi. „Len viem, že je to tam strmé, tak sa dám prekvapiť,“ povedala obhajkyňa veľkého krištáľového glóbusu po víťazstve v nedeľňajšom slalome v slovinskej Kranjskej Gore.

Vlhová ide v najtechnickejšej točivej disciplíne ako píla. Zo šiestich slalomov v tomto ročníku Svetového pohára vyhrala päť. Len v americkom Killingtone skončila druhá. Po nedeli má vo svojej výstavnej disciplíne na konte 580 bodov, druhá v poradí Američanka Mikaela Shiffrinová (26) zaostáva o 240 bodov.

Do konca sezóny sú na programe už iba troje preteky a teda sa bojuje o 300 bodov. Peti tak na istotu zisku malého glóbusu stačí 60 bodov, čiže napríklad jedno tretie miesto. Preteky sa pôvodne mali uskutočniť v neďalekom Flachau, no pre veľký počet prípadov koronavírusu v Salzbursku, kde toto stredisko leží, podujatie nepovolili a presunulo sa do Schladmingu.

„Cítim sa dobre. Mám veľkú oporu vo svojom tíme. Snažia sa mi pomáhať vo všetkom a ja sa môžem sústrediť len na lyžovanie,“ povedala Vlhová pre Zväz slovenského lyžovania (ZSL).

Kalendár Svetového pohára je poriadne nabitý, a tak nečudo, že slovenská lyžiarka cíti únavu. „Som unavená, lebo je náročné takto stále za sebou pretekať. Koniec decembra a začiatok januára je veľmi nabitý. Čakajú ma ešte jedny preteky. Musím dobre zregenerovať a v utorok do toho dám všetko. Uvidíme, ako to dopadne,“ pokračovala líderka tejto disciplíny.

Fakt, že už dnes môže získať tretí malý glóbus kariéry, ju neznervózňuje. „Je to obrovská výzva. Snažím sa na to nemyslieť, ale sústredím sa na seba. Pôjdem tak, ako všetky ostatné preteky,“ uzavrela Vlhová.