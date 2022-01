Tomáš Tatar po prekonaní covidu: Po karanténe hrám v prvom útoku!

Vianočné sviatky strávil v izolácii! Útočník New Jersey Tomáš Tatar (31) sa na konci roka nakazil vírusom COVID-19 a nútene tak vynechal tri zápasy.

Denníku Nový Čas prezradil, aké mal príznaky a aj to, že po návrate do súťažného kolotoča ho tréner zaradil do elitnej formácie. Vyjadril sa aj na margo neúčasti hráčov z NHL na februárovej olympiáde v Číne.

V posledných šiestich dueloch ste vyhrali až štyrikrát, dá sa povedať, že New Jersey sa konečne prebralo?

Myslím si, že náš herný prejav je v posledných stretnutiach dobrý. Vrátili sme sa k hre, ktorú sme predvádzali v úvode ročníka. December sme mali veľmi ťažký a bolo to spôsobené aj tým, že veľa hráčov malo virózu a niektorí boli aj na covidovej listine.

Covid zasiahol počas vianočných sviatkov aj vás. Aký ste mali priebeh?

Cítil som sa veľmi unavený a mal som asi dva dni teploty. Potom som sa už cítil fit, ale keďže som mal stále vysoké hodnoty, tak som pobudol v karanténe o pár dní dlhšie. Našťastie, liga bola vtedy prerušená, takže som vynechal iba tri zápasy.

Takmer dva týždne ste boli bez tréningu. Bola to riadna nuda, byť zatvorený doma?

Nebolo to ideálne, pretože prakticky som nemohol nič robiť, čo sa týka fyzickej námahy. Bonus bol však ten, že boli vianočné sviatky, takže s priateľkou Veronikou sme boli pri telke.

Kto vám robil nákupy?

Našťastie sme sa na sviatky zásobili, takže sme nič nepotrebovali.

Okamžite po návrate z karantény vás tréner zaradil do elitného prvého útoku a v troch dueloch ste získali tri body...

Aj predtým som sa cítil na ľade dobre, ale chýbali k tomu iba body. Teraz som dostal šancu v prvom útoku, myslím si, že sme si sadli a hráme naozaj dobre.

Cítite nejaký deficit po covide z kondičnej stránky?

Prvý duel po návrate z karantény bol náročný, bolo vidieť, že som nebol dlhší čas v zápasovom tempe. Potom som sa už rozbehol a teraz je to fajn.

Cieľom klubu je stále postup do play-off?

Presne tak. Hoci na postupovú osmičku strácame vyše 10 bodov, nič ešte nie je stratené. Súťaž je iba v polovici a stále to môžeme dobehnúť.

Čakal som zákaz štartu na ZOH

Skúsený útočník Tomáš Tatar sa vyjadril aj k neúčasti hráčov na februárovej olympiáde v Pekingu.

„Ja som tento verdikt očakával a neprekvapilo ma to. Nie kvôli covidu, ale práve kvôli tým opatreniam, ktoré nastavila čínska vláda. Kluby z NHL by si nevedeli predstaviť, ak by hráči dostali na olympiáde covid a museli zotrvať v karanténe 21 dní. To bol hlavný dôvod, prečo liga nepovolila účasť hokejistov z NHL na zimných hrách. Je to veľká škoda, že turnaj bude opäť bez najlepších hráčov," uzavrel.