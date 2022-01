Prestupová bomba! Cristiano Ronaldo poslal žiadosť agentovi: Chystá sa zamieriť do FC Barcelona!?

Portugalský futbalisti Cristiano Ronaldo (36) po letnom prestupe do Manchestru United nie je vôbec spokojný. Klub sa chystá opustiť a spravil preto zásadný krok.

Rodák z Madeiry by mal zamieriť do FC Barcelona. Neuveriteľné!? Prestup, ktorý sa zdá nerealizovateľný, naberá stále reálnejšie kontúry.

Podľa správ katalánskeho denníka Sport už Portugalčan informoval svojho agenta Jorga Mendesa. Spomínaný zdroj píše, že Ronaldo sa rozprával s agentom o možnom odchode z United.

Mendes má výborné vzťahy a kontakty s klubom FC Barcelona. Preto je prestup do španielskeho veľkoklubu reálny.

Mnohí kritici tvrdia, že Ronaldo nikdy neprestúpi do FC Barcelone pre svoje presvedčenie. Ale nebolo to tak dávno, čo Portugalčan koketoval s Manchestrom City. Prestup nakoniec stroskotal a následne zamieril do United.

Návrat na Old Trafford sa po skvelom začiatku nevyvíja ideálne a Ronaldo je naklonený k odchodu.

Španielska La Liga po odchode Ronalda a Messiho zaostáva divácky i finančne. Preto dáva prestup veľký zmysel.