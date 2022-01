Ančic v Trenčíne prvým trénerom, Galád poradcom

Futbalistov AS Trenčín povedie minimálne do konca sezóny 2021/2022 ako hlavný tréner Juraj Ančic. Realizačný tím rozšíril Ivan Galád, ktorý bude robiť v klube technického poradcu.

"Nakoniec sme sa rozhodli, že šancu na minimálne najbližšiu pol sezónu dáme Jurajovi Ančicovi ako prvému trénerovi. S tým, že rozširujeme realizačný tím o Ivana Galáda, ktorý bude robiť technického poradcu a bude dennodenne v komunikácii s realizačným tímom a teda Jurajom Ančicom. Takto sme uzavreli realizačný tím na najbližšiu polsezónu s tým, že samozrejme sa budeme eventuálne venovať hľadaniu ešte jedného asistenta. Ale to už nie je až taká horúca vec," povedal v pondelok generálny manažér Róbert Rybníček.

Galád má skúsenosti z ligového pôsobenia, v pozícii hlavného trénera sedel aj na lavičke reprezentačnej "dvadsaťjednotky". Dvakrát bol aj hlavným trénerom v Trenčíne, v ročníku 2008/2009 počas pôsobenia v druhej najvyššej súťaži, v sezóne 2018/2019 doviedol mužstvo k záchrane vo Fortuna lige.

"Klub veľmi dobre pozná. V kontakte sme boli aj v časoch, keď nesedel na našej lavičke. Jeho spojenie s Jurajom Ančicom je pre nás ideálna kombinácia skúsenosti a mladíckej dravosti. Tréner Galád sa dlho pohybuje v dianí a presne vie, ako to u nás funguje. Nebude mať priamu zodpovednosť za vedenie tímu. To bude na pleciach Ančica. Veríme, že to pomôže stabilizovať situáciu," uviedol Rybníček.

Trenčania začali v piatok so zimnou prípravou bez 11 hráčov, ktorým na prvom tréningu znemožnil účasť koronavírus. Ančic mal na prvej tréningovej jednotke k dispozícii 21 futbalistov.

V deviatom tíme tabuľky už nepokračujú Martin Šulek, ktorý nepredĺžil zmluvu, ani Tomáš Fryšták, český brankár odišiel do materského 1. FC Slovácko. Z dorastu začali prípravu s A-tímom Šimon Mičuda a Samuel Bagín, ktorí už v závere minulého roka podpísali prvé profesionálne zmluvy. Na skúške je kapverdský stopér Helio Semedo.

"Momentálne budeme hľadať posilnenie kádra na poste brankára, možno stredového a ofenzívneho hráča. Čo sa týka odchodov, uvidíme, ako sa bude situácia hýbať okolo najlepšieho strelca Kuba Kadáka. Sú tam nejaké šumy, ale nemáme ešte nič konkrétne. Zatiaľ je tak plnohodnotný člen nášho kádra," dodal Rybníček.