TOTO Shiffrinová ešte nezažila: Bolo to trápne, nechcela som pokaziť Petre jazdu

Na toto nie je zvyknutá! Americká lyžiarka a líderka Svetového pohára v celkovom hodnotení Mikaela Shiffrinová (26) v Kranjskej Gore nedokončila druhé kolo slalomu Svetového pohára. A to sa veru Američanke tak často nestáva.

Druhé kolo išla výborne, priebežné časy ju suverénne posúvali na prvé miesto. Potom ale prišla chyba a bolo po nádejí. Po Shiffrinovej išla ešte Petra Vlhová a Wendy Holdenerová. A práve vtedy nastal problém.

Američanka totiž nevedela, ako a kedy má prejsť do priestorov cieľa. Ak by totiž prešla cez cieľ a Petra by už bola na trati, pokazila by jej meranie času. Mikaela sa cez sociálnu sieť k celej záležitosti vyjadrila.

"Chcela som sa dostať do cieľa, aby som videla na veľkoplošnú obrazovku. Chcela som vidieť Petrinu jazdu, ale nechcela som prejsť cez cieľ, lebo som nechcela pokaziť meranie času,” vysvetľuje.

"Keby som nejako pokazila čas, bola by som vo veľkých problémoch. Tak som radšej čakala, ale odtiaľ som nevidela na obrazovku a nevedela som, čo sa deje. Videla som asi len posledných osem bránok,” opisuje Američanka tak trochu komickú situáciu.

"Stále však neštartovali, tak som si hovorila, že by som mala ísť. Ale naozaj som sa bála, že pokazím meranie času, tak som radšej nešla. A nemala som kam ísť. Nemohla som len tak prejsť okolo cieľa a zmiznúť, aby som nič nepovedala. Bolo to veľmi trápne," dodala.

Vlhová si už v utorok môže zaistiť malý glóbus v slalome. Čakajú ju večerné preteky v Schladmingu (prvé kolo od 18.00 h, druhé od 20.45 h). V tejto sezóne Svetového pohára sa idú už iba tri slalomy, v hre je maximálne 300 bodov.

Slovenskej lyžiarke ich teda stačí na zisk malého glóbusu šesťdesiat, zabojuje o ne už práve v Schladmingu.

Celkové poradie SP (po 19 z 37 súťaží):

1. Mikaela Shiffrinová (USA) 866 bodov, 2. VLHOVÁ 831, 3. Sofia Goggiová (Tal.) 657, 4. Hectorová 568, 5. Holdenerová 408, 6. Federica Brignoneová (Tal.) 407

Poradie v slalome (6 z 9):

1. VLHOVÁ 580 bodov, 2. Shiffrinová 340, 3. Holdenerová 321, 4. Katharina Liensbergerová (Rak.) 262, 5. Dürrová 252, 6. Michelle Gisinová (Švaj.) 187