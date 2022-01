Shiffrinová stráca pozície a má problém: TOTO pripúšťa Petra Vlhová! Situácia sa mimoriadne zamotáva

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (26) zopakovala slalomový triumf v Kranjskej Gore spred dvoch rokov.

Po prvom kole nedeľných pretekov Svetového pohára hromžila na zlú trať, v druhom kole preto musela zmeniť štýl jazdy. Urobila to skvele a vďaka tomu mohla oslavovať 25. víťazstvo a 52. pódiové umiestnenie na podujatiach prestížneho seriálu.

V slovinskom stredisku jej nevyšiel sobotný obrovský slalom, na 15. miesto však rýchlo zabudla. "Po včerajšku som sa prepla na slalomový mód. Dobre som sa vyspala a išla som do toho naplno. Som rada, že sa mi podarilo vyhrať," uviedla slovenská lyžiarka.

Slovenská reprezentantka si už v prvom kole vytvorila dobrú východiskovú pozíciu na boj o prvenstvo. Na trať, ktorú postavil jej švajčiarsky tréner Mauro Pini, vyrazila ako šiesta v poradí.

Na medzičasoch si držala tesný náskok pred Wendy Holdenerovou, no v záverečnom úseku mierne stratila a zaradila sa len o osem stotín sekundy za súperku. "Druhé kolo bolo oveľa lepšie. Mohla som si robiť moje veci, v prvom kole to bol trochu boj. Smažila som sa držať rytmus až do cieľa," zhodnotila Vlhová jazdu v druhom kole.

Po prvej časti pretekov skritizovala organizátorov, pretože ako uviedla, svah v dedinke Podkoren bol v katastrofálnom stave. V druhom kole preto musela zmeniť aj štýl jazdy: "V prvom kole bola podložka veľmi mäkká. Ja som typ silového jazdca, pretože ja do svahu v podstate ryjem a tým pádom som pomalá. Preto som musela ísť jemne a netlačiť do toho až tak."

Dvadsaťšesťročná Vlhová v tejto sezóne v slalome dominuje. Zvíťazila už v piatej zo šiestich súťaží, postupne sa radovala dvakrát v Levi, raz v Lienzi aj v novom roku v Záhrebe. Jedine v Killingtone ju zdolala domáca Američanka Mikaela Shiffrinová. V Kranjskej Gore uspela Vlhová aj predvlani, celkovo slávila sedemnáste slalomové víťazstvo v kariére. Z možných 600 bodov získala 580 a suverénne vedie hodnotenie disciplíny, pred druhou Shiffrinovou má obrovský náskok 240 bodov.

O malý glóbus môže prísť už iba v teoretickej rovine. Pôjdu sa ešte tri súťaže a na zisk trofeje jej stačí jedno tretie miesto. V celkovom poradí SP vedie Američanka pred Slovenkou už iba o 35 bodov. "Už mi to spomenuli. Ja to neriešim, chcem sa sústrediť aj na Schladming, tak ako na iné preteky. Až potom sa môžeme o tom rozprávať," uzavrela Vlhová.