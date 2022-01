Brat Petry Vlhovej hromžil na organizátorov: Neboli to nejaké druhotriedne preteky!

Boris Vlha (30) nebol po víkendových pretekoch Svetového pohára v Kranjskej Gore spokojný s traťou.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Bratovi slovenskej lyžiarky Petry Vlhovej sa nepáčilo najmä to, že organizátori nenašli správny balans medzi tvrdým a mäkkým podkladom. Slovincov podrobili kritike aj iné tímy, no domáci sa báli, že trať by v prípade kropenia vodou bola až príliš ľadová.

Vlhová po prvom kole sobotného slalomu uviedla, že to, ako je pripravená trať, nie je hodné podujatia Svetového pohára. "Hnevalo nás to, ako bola trať pripravená. Bolo tam veľa snehu, mäkký podklad sa striedal s tvrdým. Neviem, kvôli čomu to nespreparovali s vodou.

Mohli to urobiť už vo štvrtok. Vyhovárali sa, že to bolo vlani príliš ľadové. Ale teraz bol dobrý základ. Vlani tam liali veľa vody, teraz stačilo málo. Veď bolo -10 až -15 stupňov, takže stačilo málo vody a bola by skvelá trať celý víkend," povedal Boris Vlha pre TASR.

Okrem Tímu Vlha sa však na organizátorov valila kritika aj od ďalších tímov. "Veľa tímov sa sťažovalo, ale stále sme počúvali, že sa báli, že by to bolo ľadové. Ale nejaký balans predsa musia nájsť. Nie sme na nejakých druhotriednych pretekoch," dodal Vlha.

Hnev Borisa Vlhu však vzápätí vystriedal malý úsmev, keďže jeho sestra si pripísala piaty slalomový triumf v sezóne a veľkým krokom sa priblížila k zisku malého glóbusu. "To, že ho už môžeme získať v utorok, som sa dozvedel až od vás novinárov. Ale my nič nepočítame, ideme podľa plánu," povedal Vlha.

Na pripomienku redaktora TASR, že spolufavoritka Mikaela Shiffrinová z USA preteky nedokončila, Vlha predsa len priznal, že jedným okom celkový stav boja o malý i veľký glóbus sleduje: "Ale áno. Nie sme ďaleko, je to na dobrej ceste, ale pre nás je priorita olympiáda."

Na rozdiel od trate boli Vlhovci spokojní s organizáciou bubliny. Po kritike vo francúzskom Courcheveli sa tento stav zlepšuje. "Courchevel bol katastrofa, tam sme bývali s rôznymi ľuďmi, ale v Rakúsku a Záhrebe a aj tu v Slovinsku to bolo oveľa lepšie," uzavrel brat slovenskej lyžiarky.