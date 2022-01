V nočných zápasoch NHL hviezdili brankári: Traja ďalší adepti na najkrajší zákrok sezóny!

Bez kvalitného a spoľahlivého brankára sa v modernom hokeji vyhrávať nedá. V najlepšej hokejovej lige sveta tak nájdeme tých najlepších z najlepších, čo pravidelne dokazujú výkonmi na ľade a občas k tomu pridajú aj niečo navyše.

Sobotňajšia noc v NHL nám ponúkla bohatú porciu zápasov. V nej sa predstavila i trojica gólmanov - Joonas Korpisalo (27), Zachary Fucale (26) a Jack Campbell (30).

Prvý menovaný hájil svätyňu Columbusu Blue Jackets v dueli proti New Jersey Devils. Síce ho dokázal prekonať slovenský útočník Marián Studenič (23), no v závere druhej tretiny si na ňom vylámal zuby hviezdny Nico Hischier (23). Už-už sa zdalo, že strieľa do prázdnej brány, ale v poslednej chvíli sa talentovaný Fín dokázal presunúť a v rozštepe pomocou lapačky fantasticky vychytal kapitána „diablov".

Druhý spomínaný kryl vo farbách Washingtonu Capitals chrbát Martinovi Fehérvárymu (22). Celok z hlavného mesta USA napokon prehral po samostatných nájazdoch, avšak nebyť „robinsonády" Zacharyho Fucale-a, mohol sa súboj skončiť o niečo skôr. V predĺžení vystavil stopku Ryanovi Hartmanovi (27), ktorý po prerušení hry len neveriacky krútil hlavou.

Zahanbiť sa nenechal ani brankár Toronta Maple Leafs - Jack Campbell. Aj keď fantastickému obratu Colorada Avalanche z 1:4 na 5:4 nedokázal zabrániť, pri strele Devona Toewsa (27) sa blysol brilantným zákrokom á la Superman.