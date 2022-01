Právnici tvrdia, že Djokovič prekonal v decembri covid: Prečo o tom nikdy neinformoval?

Mal sa pripravovať na boj o rekordný 21. grandslam kariéry, no srbská tenisová hviezda Novak Djokovič rieši úplne iné problémy. Austrálske úrady mu zrušili víza a zakázali vstup do krajiny. Svetová jednotka je v karanténnom hoteli a čaká na verdikt súdu. Po dlhom mlčaní odtajnili jeho právnici, prečo dostal výnimku z očkovania. V polovici decembra údajne prekonal ochorenie COVID-19, preto dostal od organizátorov Australian Open výnimku z povinného očkovania proti koronavírusu.

„Štrnásť dní po pozitívnom teste nemal Novak Djokovič horúčky ani respiračné príznaky ochorenia COVID-19. Prvého januára dostal od imigračných úradov povolenie na vstup do Austrálie,“ uvádzajú jeho právni zástupcovia vo verejnom dokumente. Deväťnásobný šampión Australian Open to však verejne nikdy neoznámil...

Nakazený s deťmi?

Srbské médiá hneď vyrukovali s informáciou o mieste a dni, kde sa ich hrdina nakazil. Malo to byť 14. decembra na zápase Európskej ligy basketbalistov Crvena zvezda Belehrad - FC Barcelona, kde bol hlavnou hviezdou, čo dokumentuje aj séria fotografií. O dva dni neskôr mal mať pozitívny test, no o ďalšie dva dni neskôr, keď už mal mať pozitívny test, sa Novak stretol s malými adeptmi tenisu v Belehrade.

Kruté čakanie

Prípad bude pokračovať v pondelok o 10.00 hod. miestneho času (00.00 SEČ). Ak Srb neuspeje, bude musieť opustiť Austráliu a nebude môcť na Australian Open bojovať o rekordný 21. grandslamový titul v kariére, navyše by mu hrozilo, že Austrália mu zamietne vstup do krajiny na najbližšie tri roky.

Ani kurt, ani kuchár

Podľa agentúry AFP Djokovič požiadal o prenájom bytu, z ktorého by mal prístup na kurt, na ktorom by mohol trénovať. Dokonca ponúkol, že zaplatí aj dozor, ktorý by kontroloval, či neporuší pravidlá. To však úrady zamietli rovnako, ako aj jeho žiadosť o vlastného kuchára, aby mohol dodržiavať špeciálne stravovacie návyky. Takto musí byť do pondelka v detenčnom hoteli na okraji Melbourne.