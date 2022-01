Tomáš Deák priamym svedkom kolapsu Miroslava Štrbáka: Niečo strašné, nikomu na svete to neprajem vidieť!

Bojovník MMA Tomáš Deák (31) bol na tréningu v OFA v Bratislave práve v čase, keď dostal infarkt Miroslav Štrbák (32). Niečo strašné, nikomu na svete to neprajem vidieť!

Tomáš Deák (31) je tímovým kolegom Miroslava Štrbáka (32) v bratislavskej telocvični OFA. V utorok bol na tréningu práve v čase, keď Štrbák dostal počas tréningu techniky infarkt. Bojovník odvtedy bojuje v nemocnici na Kramároch o život v umelom spánku.

„Je to vážne hrozné. Bol som priamo na mieste a nikomu na svete neprajem vidieť to, čo som videl ja. Bolo to niečo strašného. Mirko je ale veľký bojovník a ja pevne verím, že to zvládne. Modlím sa za neho každý deň. Som si istý, že sa z toho dostane,“ opísal Deák hrozivé momenty pre portál kaocko.cz.