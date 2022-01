Športovú kariéru ukončil po olympiáde v Tokiu: Matej Tóth naposledy ovládol anketu Chodec roka!

Anketu Chodec roka na Slovensku štrnástykrát v kariére vyhral Matej Tóth (38).

Tridsaťosemročný rodák z Nitry ovládol hodnotenie naposledy, keďže po OH v japonskom Tokiu už ukončil aktívnu kariéru športovca a stal sa riaditeľom VŠC Dukla Banská Bystrica. Druhý skončil Miroslav Úradník a tretí Michal Morvay. Informáciu priniesol oficiálny web Slovenského atletického zväzu (SAZ).

Olympijský víťaz na 50 km z Ria de Janeiro 2016 a majster sveta z Pekingu 2015 Matej Tóth vlani na OH v Japonsku skončil najlepšie zo Slovákov, v rozlúčkových pretekoch kariéry skončil na 50 km štrnásty v konkurencii 59 chodcov.

"Už to tak neprežívam, keďže som mimo aktívneho športu a mám pocit, že to všetko sa udialo už dávno. Je to pre mňa nostalgia. Na druhej strane je pekné ukončiť kariéru ako najúspešnejší chodec roka,“ poznamenal Matej Tóth podľa atletika.sk.

Matej Tóth ako zverenec Mateja Spišiaka získal vlani svoj jubilejný 10. titul majstra Slovenska na dvadsiatke, celkovo osemnásty v celej kariére. Na halových M-SR 2021 jasne vyhral preteky na 5000 m a získal svoj štvrtý domáci halový titul.

Ocenenie pre najlepšieho trénera roka získal siedmy raz Matej Spišiak, ktorý pripravoval Mateja Tótha, Miroslava Úradníka, Michala Morvaya i najlepšiu slovenskú chodkyňu Máriu Katerinku Czakovú. Prvenstvo v kategórii mládeže patrí Terézii Kurucovej a najlepším trénerom mládeže sa stal jej kouč Peter Mečiar.