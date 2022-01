V Jágrovom tíme to vrie! Kladnu hrozí vypadnutie, na tréningu sa pobili hráči

Situácia v tíme legendárneho Jaromíra Jágra je vážna! Hokejisti Kladna v posledných desiatich zápasoch vyhrali jediný (aj to za dva body).

Naposledy podľahli Zlínu 1:3 a na predposlednej priečke tabuľky má tím majiteľa Jágra už iba trojbodový náskok práve pred posledným Zlínom. Rytierom z Kladna tak hrozí, že zo štrnástej priečky po základnej časti extraligy nepôjdu do baráže, ale priamo zostúpia o súťaž nižšie.

Podľa Kladenského denníka sa zlé výsledky preniesli aj do nie práve najlepšej atmosféry v tíme. Všetko to malo vyvrcholiť na tréningu pred Silvestrom, kde sa mala dvojica hráčov Račulka a Dotchin pobiť. Podľa fanúšikov Kladna malo ísť o krvavú bitku, dokonca mali utrpieť obaja hráči zlomeninu nosa. Ani jeden z dvojice zápas so Zlínom nehral.