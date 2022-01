Z vrcholu až na úplne dno: Majster sveta skončil v jednom z najtvrdších britských väzení

Ešte pred niekoľkými mesiacmi si francúzsky obranca Benjamin Mendy (27) užíval luxusný život profesionálneho futbalistu, no a teraz zdieľa priestory s najnebezpečnejšími delikventmi.

Majster sveta z roku 2018 je vo väzbe od polovice augusta a čelí obvineniu z ôsmich trestných činov vrátane siedmich prípadov znásilnenia, ktorých sa dopustil medzi rokmi 2019-2020. Za mrežami to vôbec nemá jednoduché. Z liverpoolského zariadenia kategórie B ho spoločne s jeho spoluobvineným Louisom Sahom (43) previezli do najprísnejšej väznice na Ostrovoch, a to len 24 hodín pred Štedrým dňom. Obom vraj hrozilo reálne riziko napadnutia.

Ani presun do Manchestru však pre bývalého hráča City nie je ideálnym scenárom. Vzhľadom na povahu jeho skutkov a fakt, že drvivá väčšina odsúdených delikventov podporuje mestského rivala United, ochrany pri prípadnom útoku sa dočká len veľmi ťažko. Musí sa tak spoliehať iba na väzenskú stráž. Mendy momentálne v cele čaká na súd, keďže jeho žiadosť o kauciu bol začiatkom septembra zamietnutá.