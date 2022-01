Nezaočkovaného Novaka Djokoviča po prílete do Austrálie zadržala polícia: Na súd čaká v hoteli!

Situácia sa náhle zvrtla! Srbský tenista Novak Djokovič (34) sa obrátil na súd v Melbourne v snahe zvrátiť rozhodnutie o deportácii z Austrálie. Noc zo štvrtka na piatok strávil v detenčnom zariadení pre imigrantov, súd predbežným opatrením zabránil jeho okamžitému vyhosteniu. Prípad bude pokračovať v pondelok.

Djokovič sa dostal do problémov pre zlý typ víza, ktoré mu bolo po prílete zrušené. Srbská superhviezda chcela do Austrálie vstúpiť na základe dokumentu, ktorý neumožňuje zdravotnú výnimku z očkovania proti koronavírusu. Po krátkom súdnom vypočutí právni zástupcovia ministerstva vnútra súhlasili, že Srb môže minimálne do piatka zotrvať v krajine.

Dvadsaťnásobný grand-slamový šampión síce dostal lekársku výnimku pre nezaočkovaných, no problémy nastali po 14-hodinovom lete z Dubaja do Melbourne, kde zistili, že nemá správne vízum potrebné na vstup s výnimkou. Zadržali ho na letisku Tullamarine, kde ho policajti strážili v uzavretej miestnosti.

Internácia v hoteli

„Pán Djokovič neposkytol náležité dôkazy na splnenie vstupných podmienok do Austrálie a jeho vízum bolo následne zrušené. Osoby, ktoré nie sú občanmi krajiny a pri vstupe nemajú platné vízum, alebo im bolo zrušené, budú zadržané a vyhostené z Austrálie,“ uviedla austrálska pohraničná stráž, v stanovisku však poprela správy, že Djokovičovi odobrala mobilný telefón.

Tenistu následne umiestnili do hotela na predmestí Melbourne, ktorý sa využíva v imigračných prípadoch. Nad účasťou Djokoviča na grandslamovom turnaji Australian Open visel dlho otáznik. Srb odmietal povedať, či je zaočkovaný proti koronavírusu, čo je podmienka hostiteľského štátu Viktória. Deväťnásobný šampión z Melbourne tvrdil, že informácia o očkovaní je jeho súkromná vec.

Zmiešané reakcie

Situácia vyvolala hnev Djokovičovho otca Srdjana aj srbského prezidenta Aleksandara Vučiča, ktorý to označil za „týranie“ lídra svetového rebríčka, s ktorým sa spojil cez telefón a odkázal mu, že celé Srbsko je s ním a „naše úrady spravia všetky opatrenia, aby sa čo najskôr skončilo zlé zaobchádzanie s najlepším tenistom sveta. Srbsko bude bojovať za Novaka Djokoviča, spravodlivosť a pravdu.“ Do krajiny už vstúpili tréner Goran Ivaniševič aj ďalší členovia Djokovičovho tímu. Španielsky rival Rafael Nadal povedal, že Srb znáša dôsledky vlastného rozhodnutia nezaočkovať sa: „Svet trpel už dosť, treba sa dať zaočkovať. Ak by chcel, mohol hrať v Austrálii bez problémov. Každý má právo na svoje rozhodnutie, ale potom musí aj znášať dôsledky, nie?“