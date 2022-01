Arnold pracuje pre United od roku 2007. „Je to pre mňa obrovská česť, že budem môcť pôsobiť v tomto veľkom klube ako výkonný šéf. Chcem sa Manchestru United a jeho fanúšikom odvďačiť tým najlepším možným spôsobom," citovala slová Arnolda agentúra DPA.

BREAKING: Richard Arnold will become #MUFC's chief executive on February 1, with executive vice-chairman Ed Woodward stepping down from his role before leaving the club in April.