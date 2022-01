Londýnske derby pre Chelsea: Totálna dominancia v prvom polčase

Futbalisti londýnskej Chelsea zvíťazili v stredajšom prvom semifinále anglického Ligového pohára nad mestským rivalom Tottenhamom Hotspur 2:0.

"The Blues" sa ujali vedenia už v piatej minúte, keď si pas do pokutového územia od Marcosa Alonsa prebral Kai Havertz a z uhla aj s pomocou teču obrancu rozvlnil sieť. Druhý gól padol ešte s väčším prispením hráčov Spurs. Center do šestnástky odhlavičkoval Japhet Tanganga len do hlavy Bena Daviesa a od neho sa lopta dostala do siete. Chelsea ale celý polčas dominovala a súperov nepustila ani k jednej strele, pričom sama ich vyslala až desať. Po zmene strán mali šance už aj hostia, no nedokázali ich premeniť.



Do základu Chelsea sa vrátil útočník Romelu Lukaku, ktorý pauzoval po tom, čo vyhlásil, že je v tíme nespokojný. Pre pozitívne testy na koronavírus však chýbali Thiago Silva a N'Golo Kante.



Odveta je na programe 12. januára. Druhé semifinále medzi Arsenalom Londýn a FC Liverpool sa malo hrať vo štvrtok, no vedenie Anglickej futbalovej ligy (EFL) ho odložilo po prepuknutí koronavírusovej nákazy v tíme "The Reds".



semifinále anglického Ligového pohára:

Chelsea Londýn - Tottenham Hotspur 2:0 (2:0)

Góly: 5. Havertz, 34. Davies (vl.)