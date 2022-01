Libor Hudáček si otvoril gólový účet v Minsku: Sledujte tie nádherné góly!

Slovenský hokejista Libor Hudáček si otvoril strelecký účet v Diname Minsk. V stredajšom zápase KHL sa dvoma gólmi podieľal na triumfe bieloruského tímu na ľade Viťaza Moskovská oblasť 4:3 po samostatných nájazdoch.

Tridsaťjedenročný útočník premenil v záverečnom rozstrele svoj nájazd v prvej sérii, autorom víťazného zásahu hostí bol Arťom Demkov.



Hudáček najprv v 25. minúte znížil na 1:2, keď prenikol po pravom krídle do útočného pásma a z priestoru kruhu na buly zacielil presne k vzdialenejšej žŕdke. Bol to jeho prvý gól po návrate do KHL, respektíve premiérový v drese Dinama Minsk. V 46. minúte pridal za stavu 3:1 pre domácich druhý zásah po teči strely Adama Almqvista od modrej čiary. Demkov následne vynútil pre svoj tím predĺženie a v nájazdoch rozhodol.