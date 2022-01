Konečne mu to tam padlo. Český hokejový útočník David Pastrňák (25) sa dočkal a v zápase NHL proti New Jersey (5:3) rozhodol o výhre Bostonu.

Český snajper strelil gól po dlhej dobe, naposledy totiž skóroval 30. novembra. Pastrňák si za stavu 3:3 zobral puk po súboji, následne sa striasol McLeoda, vyšachoval Tye Smitha a po nájazde pred bránku na dvakrát prekonal Blackwooda.

"Je to skvelý pocit. V poslednom čase to trochu viazlo, ale teraz sme hrali dobre. Všetky naše formácie teraz idú, tak dúfam, že to tak vydrží," vravel pre nhl.com rodák z Havířova, ktorý sa v zápase proti Tatarovmu New Jersey stal prvou hviezdou duelu.