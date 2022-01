Shiffrinovej krásne slová o Vlhovej: TOTO sa musí Petre dobre počúvať

Sljeme jej jednoducho patrí! Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (26) dokázala v chorvátskom Záhrebe triumfovať v slalome Svetového pohára už po tretí raz za sebou. Stala sa tak prvou lyžiarkou v histórii, ktorej sa to podarilo.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Rodáčka z Liptova vyhrala v tejto zime už štvrtý z piatich slalomov, okrem Záhrebu zvíťazila dvakrát v Levi a raz v Lienzi, v Killingtone ju zdolala jedine domáca Shiffrinová. Práve pred Američankou má v celkovom hodnotení v slalome na čele náskok 140 bodov. V celkovom hodnotení Svetového pohára sa najlepšia športovkyňa Slovenska posunula na druhú priečku pred Talianku Sofiu Goggiovú, pred ňou je už len Shiffrinová, na ktorú stráca 115 bodov.

Shiffrinová sa vrátila do súťažného kolotoča po prekonaní ochorenia COVID-19, v hornej časti ešte držala krok s líderkou, no v strmine urobila chybu,keď išla do záklonu. Napokon to Američanke stačilo iba na druhé miesto. Po pretekoch Vlhovej Mikaela vystrúhala pochvalu.

Petra nedopustila žiadne prekvapenie: Famózna Vlhová ovládla preteky v Záhrebe s náskokom pol sekundy!

"Bolo to náročné, vieme, aká je Petra pretekárka. Vždy je to rivalita. Je veľmi dobre pripravená, má dobrú podporu od tímu, ak nespraví veľa chýb, je ťažké ju poraziť," povedala v cieli líderka súťaže o veľký glóbus.

Celkové poradie SP (po 17 z 37 súťaží):

1. Shiffrinová 830 b., 2. VLHOVÁ 715, 3. Sofia Goggiová (Tal.) 657, 4. Sara Hectorová (Švéd.) 442, 5. Federica Brignoneová (Tal.) 407, 6. Gisinová 359...

Poradie v slalome (5 z 9):

1. VLHOVÁ 480 b., 2. Shiffrinová 340, 3. Liensbergerová 262, 4. Holdenerová 241, 5. Lena Dürrová (Nem.) 202, 6. Gisinová 187...