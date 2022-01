Odvážne slová ho vyšli draho: Tuchel potrestal Lukakua za jeho kritické vyjadrenia

Belgický futbalista Romelu Lukaku (28) pyká za vyjadrenie nespokojnosti so svojím hracím časom v londýnskej Chelsea. Tréner Thomas Tuchel (48) ho nezaradil do kádra na nedeľný dôležitý duel 21. kola na Stamford bridge proti FC Liverpool.

Lukaku predpár dňami povedal, že nemecký kouč preferuje základnú zostavu bez 28-ročného útočníka, ktorého v prebiehajúcom ročníku sužovali aj zranenie a COVID-19. Ako profesionál sa s tým chce pobiť, no naznačil aj záujem vrátiť sa do Interu Miláno. Tuchel na slová zverenca reagoval prekvapene a nespokojne a nezaradil ho do nominácie na nedeľný duel.

V šlágri kola chýbali na strane hostí pre pozitívne, resp. nejednoznačné testy na koronavírus tréner Jürgen Klopp, Alisson Becker, Roberto Firmino a Joel Matip. Informovala agentúra AFP.