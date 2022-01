Pobavili celú NHL: Hokejisti St. Louis prišli na Winter Classic v plážovom oblečení

Tohtoročné Winter Classic medzi Minnesotou Wild a St. Louis Blues bolo najmrazivejším v histórii. Zápas sa hral pri teplote -21 stupňov celzia a tejto situácie sa originálne chopili „bluesmani".

K príchodu na štadión zvolili outfity, ktoré sa skôr hodia do diametrálne odlišného počasia. „Každý program neustále riešil, aká tu je zima, tak sme si hovorili, že by bolo fajn na nejaké to opaľovanie a užívanie si," žartoval kapitán Ryan O´Reilly (30) a dodal, „Bolo to pekné, dosť sme sa zasmiali."

Pre trénera Craiga Berubeho (56) bolo však počínanie jeho zverencov celkom nečakané. „Pýtali sa ma, či môžu vymyslieť niečo na príchod ku štadiónu. Nevedel som, čo majú nachystané, tak som bol mierne prekvapený, ale myslím, že se to fakt podarilo," uviedol kouč St. Louis.

Takýto typ otužovania sa im nakoniec vyplatil, keďže v desaťgólovej prestrelke zvíťazili nad Minnesotou 6:4.