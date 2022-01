Zaznamenať perfektný leg je pre každého šípkara nezabudnuteľný moment, obzvlášť keď sa to podarí na najprestížnejšom turnaji. V doterajšom priebehu majstrovstiev sveta 2022 „deviatku" zaznamenali už traja hráči.

V prvom kole to vyšlo Williemu Borlandovi (25) i Dariusovi Labanauskasovi (45), no a k ním sa počas včerajšieho štvrťfinálového večera pridal Gerwyn Price (36). Šípkarská svetová jednotka týmto výkonom dostala fanúšikov do vytŕženia a londýnsky Alexandra Palace sa otriasal v základoch.

Welšanovi športovo zagratuloval aj oponent Michael Smith (31), avšak ani tento úžasný nástrel nestačil na jeho zdolanie. Mladší Angličan prekvapujúco vyradil najväčšieho favorita šampionátu 5:4 na sety a po obrovskej dráme postúpil do semifinále.