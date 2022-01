Dojímavý príbeh NHL: Fanúšička Seattlu zachránila život kustódovi Vancouveru

Kustódovi Brianovi Hamiltonovi z tímu Vancouver Canucks sa totiž pred súbojom na ľade nováčika súťaže Seattle Kraken podarilo stretnúť s fanúšičkou domáceho kolektívu, ktorá mu zachránila život. Dvadsaťdvaročná Nadia Popoviciová totiž v druhej polovici októbra 2021 počas jednej z prestávok v premiérovom domácom súboji hráčov Kraken v NHL upozornila Hamiltona, že znamienko na jeho krku môže byť zhubný nádor.

To sa neskôr aj potvrdilo, no zásluhou spomenutej mladej ženy lekári znamienko vyoperovali dostatočne skoro, aby sa rakovinové bunky rozšírili ďalej. A keď sa na prelome rokov kanadský tím vrátil do Seattlu, požiadal Hamilton o pomoc pri hľadaní fanúšičky, chcel jej totiž z hĺbky srdca poďakovať.

Prostredníctvom oficiálneho klubového twitteru požiadal hokejovú komunitu o pomoc pri hľadaní ženy, ktorej meno nepozná a nevie odkiaľ pochádza. "Musím ju nájsť, pretože mi zachránila život," uviedol. A podarilo sa, dvojica sa stretla približne 90 minút pred sobotňajším súbojom, v ktorom hostia triumfovali 5:2.

On 10/23 #SeaKraken fan Nadia Popovici urgently banged on the glass to alert @Canucks Asst. Equipment Manager Brian Hamilton of an abnormal mole that turned out to be life-threatening.



