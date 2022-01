Hrôzostrašná tragédia v Paríži: Hviezdu PSG dobodali!

Dvadsaťtriročný hráč klubu Paris St. Germain patrí do nominácie pre európsky šampionát, ktorý sa začne na Slovensku a v Maďarsku 13. januára.

"Stal sa minulú noc obeťou násilného činu v Paríži a utrpel niekoľko bodných rán. Je hospitalizovaný a mimo ohrozenia života," uviedol parížsky klub s tým, že prípad vyšetruje polícia.

The French national player Elohim Prandi was the victim of a violent attack last night in Paris and was stabbed several times.



