Legendárny Sir Alex Ferguson oslavuje krásne životné jubileum: Fanúšikovia United mu takto vzdali hold!

Je len veľmi málo pravdepodobné, že nejaký futbalový manažér dosiahne to, čo dokázal Sir Alex Ferguson (80). Počas svojej trénerskej kariéry viedol slávny Manchester United nepretržite 27 rokov a získal s ním 38 trofejí.

Po jeho odchode do dôchodku sa „červení diabli" stále snažia nájsť na jeho pozíciu vhodného nástupcu, no zatiaľ sa im v tom príliš nedarí. Úspešný Škót však na svoj milovaný klub nezanevrel, domáce zápasy pravidelne navštevuje, a to pred včerajším zápasom proti Burnley (3:1) skvelo využili fanúšikovia United, keďže dnes oslavuje okrúhle 80. narodeniny. Na tribúne preto roztiahli obrovský baner s podobizňou legendárneho manažéra a textom „Šťasťné 80. narodeniny Sir Alex". Rodákovi z Govenu tento nečakaný moment vyčaril úsmev na tvári.