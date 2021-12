Revolúcia v zahrávaní priamych kopov? Japonskí stredoškoláci pobláznili futbalový svet

Hráči Takagawa Gakuen z Jamaguči pri čakaní na rozohranie štandardnej situácie z pravého krídla vytvorili kruh, chytili sa ruky a začali poskakovať. Dokonale tým zmiatli obranu Star Ridgu z išikawy. Tá len stála v rade a čakala, čo sa bude diať. Keď sa zahrávajúci futbalista priblížil k lopte, „tancujúca" pätica sa rozbehla smerom k bráne a bol z toho nádherný gól. Uvidíme, či sa touto technikou inšpirujú aj známejšie kluby.

