Šípkarské majstrovstá sveta v ohrození: Obhajca titulu vyzýva k odloženiu turnaja

Nový koronavírusový variant Omikron dáva výrazne zabrať organizátorom vrcholových športových podujatí. V ohrození sú aj majstrovstvá sveta v šípkach, ktoré z dôvodu pozitívneho testu museli predčasne opustiť už traja veľkí favoriti.

Kontumačné prehry Vincenta van der Voorta (46), Michaela van Gerwena (32) a Dave Chisnalla (41) nenechali pokojným ani úradujúceho šampióna Gerwyna Pricea (36). Pre neho majstrovstvá sveta bez najväčších výziev strácajú zmysel. O titul a odmenu 500 tisíc libier by chcel bojovať s absolútnou svetovou špičkou. „Turnaj je znehodnotený. Radšej by som sa stretol s tými najlepším. Je mi až zle z toho, že niektorí museli kvôli koronavírus odstúpiť," oznámil „The Iceman" v príbehu na Instagrame a v nasledujúcom príspevku ostro dodal, „Turnaj by mal byť odložený."