Rozhorčení mladí hokejisti: Šampionát plný chaosu

Museli krotiť emócie! Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov len veľmi ťažko niesli správy o zrušení tohtoročných MS. Šampionát bol podľa nich i trénera Ivana Feneša plný bizarností a chaosu už od jeho začiatku. Podľa všetkého zlyhal najmä organizátor.

Situácia so šírením covidu sa organizátorom nekontrolovateľne vymkla spod kontroly asi pred dvoma dňami. Prví putovali do karantény hokejisti Švajčiarska, neskôr Rakúšania, Američania a nakoniec do izolácie namierili aj reprezentanti Ruska práve pred zápasom s našimi chlapcami. To bol posledný klinec do rakvy, majstrovstvá nakoniec museli byť zrušené.

„Ťažko sa mi hľadajú slová. Na všetko, čo sa tu udialo. Všetkých nás to mrzí. Prioritou je zdravie hráčov a ľudí, ktorí sú tu. Ak na to organizátori mali dôvod, asi urobili rozumné rozhodnutie,“ komentoval situáciu tréner Feneš.

„Od prvého dňa nefungovali veci, ako sme očakávali. Síce sme sa pohybovali medzi izbou, stravovacou miestnosťou a kabínou a von sme nesmeli chodiť, od prvého dňa sa v hoteli pohybovali cudzí hostia. Vrcholom všetkého je plánovaná organizácia svadby na stredajší večer. Nepochopiteľné,“ dodal šokujúco Feneš, ktorého slová potvrdili aj samotní hráči.

„Zobral som to veľmi ťažko. Boli sme dobrý, ambiciózny tím. Čo sa týka bubliny, to sa ani nedá tak nazvať. Veď si tu mohol robiť každý, čo chcel. Nie je možné, aby ľudia chodili voľne medzi nami. Vrchol všetkého bolo, keď mali v hoteli svadbu. O to viac to mrzí, že sme boli skvelá partia, ktorá mohla niečo dosiahnuť,“ vyjadril sa sklamaný obranca Šimon Nemec.

„Mám v sebe všetky druhy emócií. Neviem, či je to sklamanie alebo hnev. Nechápem, ako mohli organizátori toto dopustiť. Covid bol aj minulý rok a vážnejší a organizátori to vedeli vyriešiť. Tento rok zlyhali,“ povzdychol si brankár Šimon Latkóczy. Útočník Filip Mešár pre Nový Čas potvrdil, že časť výpravy už včera odletela u Kanady naspäť domov na Slovensko. Podľa prezidenta IIHF Luca Tardifa by sa však juniorský šampionát mohol konať nanovo v náhradnom termíne v lete, pravdepodobne v júnovom termíne.