Dakar prišiel o legendu! Deň pred štartom zomrel šesťnásobný víťaz Karel Loprais († 72)

V znamení smútku odštartuje v sobotu 42. ročník Rallye Dakar. Deň pred prvou etapou sa motoristický svet dozvedel smutnú správu, že vo veku 72 rokov zomrel legendárny jazdec a jeden z najúspešnejších pretekárov histórie púštnej rely Karel Loprais, ktorý vybojoval v kategórii kamiónov na africkom kontinente celkom šesť prvenstiev.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Keď v roku 1994 dosiahol svoje druhé víťazstvo a zároveň šieste miesta v spoločnej kategórii auto-kamión, čo je dodnes unikát, získal prezývku Monsieur Dakar, teda Pán Dakar.

O sebe nehovoril

„Opustil nás muž, ktorý šetril slovami vôbec, a ešte menej hovoril sám o sebe. Napriek tomu si svojimi činmi, úspechmi, správaním sa, konaním, vystupovaním, prístupom k životu, ale aj typickým placho vyzerajúcim úsmevom získal úctu, rešpekt a srdcia niekoľkých generácií svojich kolegov, súperov, priaznivcov motoristického športu i širokej verejnosti,“ napísal jeho synovec a nasledovník Aleš Loprais.

Verný jednej

Celý jeho život bol spojený s kopřivnickou Tatrou, kde nastúpil v roku 1967 ako robotník a automechanik, neskôr pracoval ako testovací vodič. Vďaka testovaniu nového modelu Tatry v Severnej Afrike sa dostal do výberu posádok už pre prvú účasť Tatry na Rely Dakar v roku 1986. Vyhrať mohol už pri prvom štarte, no dočkal sa pri tretej účasti, keď štartoval s trojnápravovou Tatrou 6x6. „My sme boli pre súperov najskôr veľkou neznámou. Tatry nepoznali. No v priebehu súťaže sme ukázali, čo dokážeme. Veľkou výhodou tatroviek bol podvozok. Tým sme v teréne veľa získali,“ spomínala v rozhovore pre portál idnes. cz legenda Dakaru.

Len dvaja lepší

Slávne púštne dobrodružstvo, na ktorom štartoval celkom 19-krát, naposledy v januári 2006, ovládol Karel Loprais v rokoch 1988, 1994, 1995, 1998, 1999 a 2001. Okrem toho bol štyrikrát druhý a raz tretí. Lepšiu pódiovú bilanciu majú len dvaja pretekári, a to Francúz Stéphane Peterhansel a Rus Vladimir Čagin.