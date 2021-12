Mick Schumacher: Moment roka, na ktorý nezabudnem!

Kto by čakal preteky či nejakú kolíziu, bude sklamaný! Momentom roka 2021 pre Micka Schumachera, ktorý má za sebou prvú sezónu v seriáli F1 v kariére, boli minúty, keď si s najbližšími pozrel dokument o svojom slávnom otcovi.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Dokument Netflixu o Michaelovi Schumacherovi (52) mal premiéru ešte v septembri. Odvtedy sa k nemu vyjadrili mnohí, ale syn prehovoril o pocitoch po prvý raz v rozhovore pre Frankfurter Allgemeinne Zeitung.

„Možno by som mal hovoriť o tom, čo sa dialo na okruhoch, ale na mňa viac doľahol dokument o mojom otcovi. Ten film okrem úspechov ukázal aj ľudskú stránku môjho otca. Myslím, že je to veľmi, veľmi úspešné. Ale zároveň bolo pre mňa mimoriadne ťažké pozerať sa na tento film. Ani neviem opísať, koľko emócií to vo mne spúšťa,“ začal Mick, ktorý dodal:

„Bolo mi povedané, že sme si veľmi podobní. Mám najväčšiu úctu k tomu, čo dosiahol. Svoje víťazstvá a prvenstvá musel tvrdo odmakať, nič mu nebolo dané. To mi imponuje, rovnako ako sila a energia, ktorú ukázal, ale najmä jeho schopnosť byť vždy stopercentne koncentrovaný. Verím, že to niekde v sebe nájdem.“

Mick Schumacher ukončil prvú sezónu v F1 s nulou na konte, ale syn sedemnásobného majstra sveta formuly jeden spôsobil najväčšiu škodu svojmu tímu v tomto ročníku - jeho nehody vyšli Haas na 4 212 500 eur, a to bolo v r. 2021 najviac zo všetkých pilotov...