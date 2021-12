Tréner futbalovej Trnavy Gašparík sa už teší na úlohu otca: Bude to Michal ako ja a dedo!

Rok z kategórie úspešných! V januári prevzal tréner Michal Gašparík (40) futbalový Spartak Trnava a začal jeho renesanciu. V malom Ríme prinavrátil fanúšikom radosť z hry a výkonov čierno-červených. Na jar finišoval s mužstvom na konečnom 3. mieste, teraz zimuje ešte o stupienok vyššie, hneď za vedúcim Slovanom. V odvetnej časti to môže byť poriadna dráma o majstrovský titul.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Tesne pred Vianocami si dal predčasný darček. Stal sa držiteľom najvyššej trénerskej licencie UEFA Pro. „Konečne nemusím rozmýšľať nad žiadnymi domácimi úlohami a môžem sa sústrediť iba na Spartak. Časovo to bolo náročné, ale nie nezvládnuteľné. V covidovej dobe sme zažili aj online štúdium z domu,“ priznal Gašparík pre Nový Čas.

Pri pohľade na ročné účinkovanie pri tíme ho teší konštantnosť výkonov. Spartak sa pod jeho vedením prezentoval ofenzívnym futbalom s dôrazom na pozornú defenzívu, keď inkasoval najmenej gólov zo všetkých – iba 11. „Prvé, čo mi napadne, je, že sme v súčte bodov za celý rok získali o jeden viac ako Slovan. To ma ako rodeného Trnavčana teší najviac. Po jeseni sme stále tesne za ním, čo je možno až nad očakávanie. Dúfam, že ho budeme aj na jar držať v nervozite.“

Hráči na čele so skúseným Martinom Škrtelom pochopili jeho trénerskú filozofiu, ktorou by rád oprášil slávne časy trnavského futbalu – baviť ľudí na tribúnach. „Vydali sme sa iným smerom. Zmenili sme dosť vecí. Pozitívom bolo, že sme nemali žiadnu výraznejšiu krízu. Dokázali sme úspešne zvládať aj ťažké zápasy. Keďže sa nám darilo výsledkovo, v klube vládne dobrá atmosféra. Nie je zvykom, že v Trnave vydrží dlho, lebo prostredie je tu ťažké.“

V polovici februára ho čakajú najkrajšie chvíle života. Stane sa prvý raz otcom. „Syn sa bude volať Michal po mne i dedovi. Už sa teším. Zatiaľ sa na to špeciálne nepripravujem. Budem hodený do vody. Hádam si poradím. Skúsenosti nemám žiadne. Možno sa popýtam chalanov v kabíne,“ vraví s úsmevom. Mesiac nato vyhlásia výsledky ankety Tréner roka. Gašparík je horúcim kandidátom na prvenstvo. „Fúúú. Nad tým som neuvažoval. Mužstvu sa darilo, no netrúfam si povedať, ako to dopadne.“

Prezývka po koučovi Paris SG

K 40. narodeninám dostal od hráčov dres s číslom veku, nápisom Gašpo i menom Pochettino. Kvôli outfitu ho porovnávajú práve s argentínskym koučom Paris St. Germain.