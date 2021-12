O osude hokejových MS do 20 rokov definitívne rozhodnuté: Takýto je verdikt!

Majstrovstvá sveta hokejistov do 20 rokov v Kanade sa nedohrajú. Rada Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) rozhodla v stredu o ich zrušení po tom, ako sa tri stretnutia neuskutočnili pre pozitívne testy na koronavírus a ich výsledky museli skontumovať. IIHF potvrdila informáciu na svojom webe.

Problémy prišli už pred prvým ostrým zápasom na MS "20", ktoré hostili kanadské mestá Edmonton a Red Deer. Prípravný duel Švajčiarska s Českom zrušili pre pozitívny test jedného z hráčov švajčiarskeho tímu. Organizátori po ňom upravili program prípravných stretnutí, šampionát sa však začal podľa plánu. V utorok však mali pozitívne výsledky dvaja americkí hokejisti a celý tím USA tak musel zamieriť do karantény. Ich duel so Švajčiarskom skontumovali 1:0 v prospech súpera. V stredu mali podobné osudy zápasy Česka s Fínskom a Ruska so Slovenskom. Pozitívne prípady sa vyskytli v tímoch ČR a Ruska, kontumačné víťazstvá sa pripísali Fíni a Slováci. Po týchto udalostiach zasadol direktoriát turnaja i Rada IIHF a rozhodli o zrušení celého podujatia. Podľa AP sa IIHF tak rozhodla pre obavy zo šírenia nákazy.



Mladí Slováci stihli na šampionáte odohrať dva zápasy, najprv v B-skupine prehrali s obhajcami titulu USA 2:3 a následne so Švédmi 0:3. O kontumácii stredajšieho duelu s Rusmi sa dozvedeli iba necelú polhodinu pred odchodom na zápas. IIHF už predtým informovala, že z elitnej kategórie MS "20" nevypadne žiadny účastník.

„Pokračujúce šírenie ochorenia COVID-19 a variantu Omikron nás prinútilo prerobiť protokol takmer ihneď po príchode všetkých tímov, aby sme dokázali zastaviť potenciálne šírenie vírusu. Testovali sme na dennej báze. Pokiaľ sa vyskytli pozitívne prípady, tímy putovali do karantény. Snažili sme sa urobiť to najlepšie, aby sme vytvorili podmienky potrebné pre bezpečné podujatie. Bohužiaľ, nestačilo to. Zameriame sa na to, aby sa všetci hráči a členovia realizačných tímov dostali bezpečne domov,“ uviedol pre oficiálny web IIHF jej prezident Luc Tardif.