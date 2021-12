Rusi zúria: Aké tajné hry hrá organizačný výbor? Hrozí zrušenie MS do 20 rokov

Z Ruska znejú rozhorčené hlasy o "tajných hrách organizačného výboru". Hrozí zrušenie celých MS do 20 rokov, rozhodnúť sa má v najbližších hodinách.

Po tom, ako slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov kontumačne vyhrala s Ruskom 1:0 pre pozitívny prípad Matveja Mičkova, sa vynárajú hlasy o tom, že by mali byť celé MS zrušené. Ide už o tretí kontumačne ukončený zápas na turnaji.

"Je to hrozné. Už sme sa chystali na zápas," povedal v reakcii pre Sportnet útočník SR Adam Sýkora. Podľa webu hockeyslovakia.sk namiesto cesty na štadión zostali slovenskí reprezentanti v hoteli v Red Deere, kde sú ubytovaní. Momentálne čakajú na ďalšie inštrukcie od organizátorov, ktoré by mali prísť z mimoriadneho zasadnutia direktoriátu turnaja. Namiesto zápasu mali popoludní v Peavy Mart Centrium absolvovať tréningovú jednotku.



Nejasný je nielen osud ruského tímu, ale i celého šampionátu. "Tu sa otvára otázka – aké tajné hry hrá organizačný výbor týchto majstrovstiev sveta mládeže v Kanade," vyhlásil Mičkovov agent Fedotov. "Technické prehry nie sú hokej, ale cirkus. Vykoná sa test, odošle sa do laboratória, potom sa objaví pozitívny výsledok. V tomto prípade Matvej Mičkov. Je to skvelý pocit... Myslím si, že do 24 hodín padne nejaké rozhodnutie o konaní šampionátu."



Možné zrušenie prebiehajúcich MS naznačil aj bývalý šéf a čestný prezident IIHF René Fasel. "Niekto mi hovoril, že dvaja ruskí hráči mali pozitívny test. Viac o tom neviem. Viem však, že Luc Tardiff (prezident IIHF) požiadal o zasadnutie Rady IIHF, aby prediskutovali status quo turnaja. O hodinu či dve bude známe viac," citoval Fasela web championship.com.