Slovákom zahral do karát covid: Rusi do karantény, vyhrali sme kontumačne!

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov si na juniorských MS v Kanade pripíšu kontumačné víťazstvo 1:0 nad Ruskom.

Stredajší zápas B-skupiny (22.30 SEČ) sa nebude môcť odohrať, lebo útočník Matvej Mičkov mal pozitívny test na koronavírus a celý ruský tím musel zamieriť do karantény. Oznámila to Ruská hokejová federácia, čaká sa na potvrdenie zo strany Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).



Podľa webu sport-express.ru nemá Mičkov žiadne príznaky ochorenia Covid-19. "Cíti sa skvele. Nemá jediný príznak. V reprezentácii nám lekári robili pravidelne testy a doposiaľ všetky boli negatívne," uviedol pre portál hráčov agent Sergej Fedotov.



Je to už tretí skontumovaný zápas na MS "20" pre koronavírus. Ten prvý sa týkal obhajcov titulu z USA, ktorí mali dvoch pozitívne testovaných hráčov, museli do karantény a prehrali v utorok v B-skupine so Švajčiarmi kontumačne 0:1. V stredu vyhrali Fíni kontumačne v "áčku" nad Čechmi pre pozitívny nález českého hráča. Podľa portálu sport-express.ru sa viaceré hokejové federácie obrátili na IIHF so žiadosťou o zrušenie juniorského šampionátu, pretože je podľa nich v rozpore so športovými zásadami.