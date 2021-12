Šok pre tenisových fanúšikov: Australian Open bez Djokoviča?! Neuznali mu zdravotnú výnimku

Vyzerá to tak, že úvodný grandslam novej tenisovej sezóny Australian Open sa odohrá bez svetovej jednotky Novaka Djokoviča (34). Podľa srbských médií lídrovi renkingu ATP neuznali zdravotnú výnimku.

Dlhé týždne sa v tenisových kruhoch vedú debaty o tom, či svetová jednotka Novak Djokovič bude alebo nebude štartovať na januárovom grandslamovom Australian Open. Na tomto turnaji by mal možnosť v prípade triumfu vytvoriť nový rekord v počte grandslamových titulov. No zdá sa, že štartovať nebude!

Nie je tajomstvom, že Djokovič je odporcom očkovania proti covidu. Miestne úrady a organizátori turnaja sú ale nekompromisní. Bez kompletného očkovania si na úvodnom grandslame tenisti nezahrajú. Dokonca nie je tolerované ani očkovanie vakcínou Sputnik.

Djokovič sa už odhlásil z ATP Cup, ktorý sa koná už o pár dní v Austrálii. Aj to naznačuje, že do Austrálie pravdepodobne tento rok nepocestuje. No najnovšie srbský portál informer.rs priniesol informáciu, že Djokovič sa v Melbourne nepredstaví, nakoľko mu zamietli žiadosť o zdravotnú výnimku! Portál sa odvoláva na informácie od zdroja z blízkosti Djokovičovej rodiny.

„Novak nepôjde do Austrálie. Lekárska komisia mu zamietla zdravotnú výnimku a nedovolila mu hrať bez očkovania. Novak je kategoricky proti očkovaniu,“ uvádza spomínaný zdroj.