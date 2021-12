Karlos má v zmluve s OKTAGON MMA špeciálnu podmienku: Som prvý Čech, kto si to presadil!

Najpopulárnejší český MMA bojovník Karlos Vémola (36) prezradil, koľko zarába za zápasy. A tiež, že v zmluve s organizáciou OKTAGON MMA má jednu špeciálnu podmienku. Som prvý Čech, kto si to presadil!

Karlos Vémola (36) je najpopulárnejším MMA bojovníkom na česko-slovenskej scéne. Niekto ho miluje, niekto nenávidí, no zaujíma sa o neho takmer každý. Presadzuje sa nielen kvalitnými výkonmi v klietke, ale je aj šikovný v marketingu a PR.

Uvedomuje si svoju hodnotu a s vedením organizácie OKTAGON MMA si do zmluvy vyrukoval špeciálnu podmienku, ktorá v našich končinách vôbec nie je bežná.

„ S OKTAGON-om som si, na čo chlapci málo myslia, dohodol jednu podmienku a určite som bol prvý v Čechách, kto si toto presadil, že som platený aj mimo zápasy. Ja som platený mesačne. Medzi nami bojovníkmi a futbalistami, hokejistami a podobne nie je rozdiel. My trénujeme a podobne, takže chcem byť platený mesačne. Som rád, že som si to s tým OKTAGON-om dohodol, pretože teraz, keď som zranený a rok som nezápasil, tak by som nemal z čoho svoj život financovať. Keď potom zápasím, tak je to bonus,“ prezradil Karlos Vémola pre YouTube kanál Ukaž Káru.

"Terminátor", ktorý pre zranenie ruky musel odložiť titulový súboj so Samuelom "Pirátom" Krištofičom, ktorý sa mal uskutočniť deň pred Silvestrom na OKTAGON 30, prezradil zároveň, že jeho výplaty za zápasy sa už dnes pohybujú v miliónoch českých korún.

„Dnes už sme v miliónoch. Stále je to málo. Neviem, ako je to u chlapcov, ale u mňa áno. Procházka robí milióny určite. Ja robím milióny za zápasy tiež. Mám teraz plno ponúk, aj od tej novej organizácie RFA. To je síce pekné, ale ja mám dohodu s OKTAGON-om. Nie je to len o tom, čo urobím v tom ringu, ale čo urobíš mimo neho. Ja mám veľké šťastie, že mám skvelých a veľkých partnerov."

Tesne pred vianočnými sviatkami privítali s partnerkou Lelou Ceterovou druhý prírastok do rodiny. K dcérke Lili pribudol syn Rocky.