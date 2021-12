Slovenský olympijský rekordér Erik Vlček má 40: Ktorú medailu si cením najviac?

Už mu to musí liezť na nervy, keď stále dokola počúva, kedy ukončí kariéru. Čerstvý štyridsiatnik Erik Vlček zatiaľ na koniec nemyslí. Slovenský rekordér v počte olympijských účastí (6) a najúspešnejší slovenský rýchlostný kanoista, ktorý má doma 43 medailí z vrcholných podujatí, začal pred vianočnými sviatkami prípravu na ďalšiu sezónu. Na podpichnutie, či to je štart prípravy na siedmu olympiádu, zareagoval ihneď: „Ak by sa šiel kilometer, tak možno. Ale potrénujem a keby ma chalani potrebovali, budem pripravený!“

Kedy najviac cítite, že už máte štyri krížiky na chrbte?

- Ten vek cítim, hlavne ak ma začne niečo bolieť, už to neprejde tak rýchlo, ale trvá to dlhšie a musím sa tým viac zaoberať, takže hlavne tá regenerácia je dôležitá.

Kde beriete silu na tvrdý tréning, aký ste absolvoval napríklad teraz v Amerike?

- Ešte stále ma baví udržiavať sa vo forme, zlepšovať sa a hľadať svoje limity. Mám to už všetko zautomatizované a veľa nad tým zbytočne nerozmýšľam. Fyzicky ešte vládzem, takže je to hlavne o hlave, no a nedá mi to trénovať menej ako mladší.

Spomeniete si, kedy ste sa prvý raz posadili do lode s tým, že idete trénovať?

- Presne neviem. Mohol som mať sedem. Do lodenice som od prvého dňa išiel na tréning a nie člnkovať sa. Samozrejme, zo začiatku to bolo iba skúšanie, učenie sa základom, krúžili sme pár metrov okolo móla, ale bral som to ako tréning.

Boli chvíle, keď ste si hovorili: dosť, končím?

- Zatiaľ som nemal taký moment v kariére, aby som rozmýšľal o konci. Všetky rozhodujúce okamihy a kľúčové preteky som zvládol.

Závidíte niečo mladým kolegom z vody?

- Závidím im ten vek, samozrejme, v dobrom, a ten pocit z množstva nových vecí, čo ich ešte čakajú a čo zažijú.

Máte dve krásne dcérky, viete si predstaviť, že by si vybrali váš šport?

- Viem, ale nenútim ich do toho a ani z toho nie som frustrovaný, že sa nevenujú kajaku. Vidia, koľko som mimo domova, a určite ich taký život neláka...

Čo sa ešte žiaden novinár nespýtal, no chceli by ste, aby sa to vedelo?

- Stále sa ma pýtajú, ktoré preteky boli naj… Toto, tamto, ktorú medailu si najviac vážim. Ale ja si najviac cením, že som dokázal vyhrať jednu disciplínu na MS K2 na 1 000 m aj keď som sedel vzadu a po roku a pol tréningu, aj keď som sedel vpredu ako „háčik“ (prvý v lodi - pozn. aut.).

Erik Vlček

- narodil sa 29. decembra 1981 v Komárne

- jediný Slovák, ktorý štartoval na šiestich OH od Sydney 2000 cez Atény 2004, Peking 2008, Londýn 2012, Riode Janeiro 2016 až po Tokio 2020

- najväčšie úspechy: v K4 na 1 000 m dve strieborné a dve bronzové medaily z OH

- 10 titulov majstra sveta (7x v K4 a 3x v K2)

- 11 titulov majstra Európy v K4

- z vrcholných podujatí má 43 medailí