Vlhová bola zmierená, že je druhá: Až pohľad na druhú tabuľu spustil gejzír radosti!

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa po dojazde do cieľa stredajšieho slalomu Svetového pohára v Lienzi najskôr zmierila s tým, že je druhá. Až pohľad na druhú tabuľu ju ubezpečil, že si pripísala 23. víťazstvo a jubilejné 50. pódiové umiestnenie v prestížnom seriáli.

Vlhová triumfovala v pätnástom slalome v SP, v tejto sezóne už v treťom zo štyroch. "Bolo to veľmi ťažké, ale zároveň krásne. Veľmi sa teším, že som vyhrala. Po prvom kole boli baby blízko za mnou, ale vedela som, že som nešla dobre. V druhom som sa to snažila vylepšiť a dobre to dopadlo," povedala Vlhová pre TASR po pretekoch.



Premožiteľku v slalome nenašla v oboch súťažiach vo fínskom Levi, jedine v americkom Killingtone skončila druhá. A že je druhá si najskôr myslela aj v Lienzi: "Ja som prišla do cieľa a videla som na tabuli dvojku a meno Michelle Gisinová. V prvom momente som si povedala, že som druhá, ale otočila som sa na ďalšiu tabuľu a videla som, že som prvá. Takže až potom som sa začala tešiť."



Vlhová v januári triumfovala v Záhrebe v prvom slalome roka 2021, triumfom kalendárny rok v tejto disciplíne aj ukončila. "Každé víťazstvo je špeciálne. Nie je to samozrejmosť a musím vynaložiť veľa síl. Je pekné, že som tak začala aj skončila. Dúfam, že v ďalšom roku to bude pokračovať. Dôležité je, aby sme boli všetci zdraví."



O tom, že má na dosah jubilejné pódiové umiestnenie vedela, ale štatistické čísla nerieši. "Ja to nemám v hlave, dozviem sa to keď mi to niekto povie," poznamenala 26-ročná lyžiarka.



Druhé kolo v Lienzi postavil Andrej Prevuzňák, tréner Martiny Dubovskej. Slovenka reprezentujúca Česko však tento mierny benefit nevyužila ideálne, skončila dvanásta. Stavba trate však vyhovovala aj Vlhovej: "Ja sa snažím prispôsobiť každému kolu. Ale slalom nebol jednoduchý a ani ťažký. Ja som bojovala najviac s traťou a svetlom, musela som rozmýšľať. V druhom kole som zmenila od štartu to, že som išla lepšie od prvej strminy, následne rovinu a ďalšiu strminu. Bojovala som, riskovala som, vyplatilo sa."



Slovenská lyžiarka je na čele hodnotenia disciplíny so ziskom 380 bodov, v celkovom poradí SP zostala so 615 bodmi na tretej pozícii. "Myslím si, že 180 bodov v Lienzi je úspech. Konkurencia v obrovskom slalome je obrovská, ale ja sa snažím vždy podať maximum. Teraz si oddýchnem, potom sa už budeme pripravovať na preteky v Záhrebe," uzavrela Vlhová.