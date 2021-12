Tréner Feneš je na chlapcov hrdý: TOTO sa často nevidí!

Tréner Slovenskej reprezentácie do 20 rokov Ivan Feneš (44) bol po prehre so Švédskom na hráčov hrdý.

Slováci v druhom vystúpení na MS hráčov do 20 rokov v Kanade prehrali proti rovesníkom zo Švédska 0:3. Súpera prestrieľali 48 k 24, štyrikrát opečiatkovali konštrukciu bránky, no švédska bránka zostala zakliata.

"Som hrdý na chlapcov, na to, čo predviedli na ľade, že dokázali tím ako Švédsko s top hviezdami zatlačiť do demolácie. Bol to súboj proti súperovmu brankárovi. Nikdy vo svojej kariére som nevidel takýto shutout brankára a už asi nikdy ani neuvidím,“ zhodnotil tréner Feneš, ktorý videl najväčší problém v nevyužitých presilovkách.

„Verím, že sa to v pravom momente zlomí, že ho dáme, keď budeme potrebovať. Vieme, čo potrebujeme hrať, chalani majú skúsenosti, tie presilovky hrajú slušne, ono to tam raz určite padne. Brankára sme stiahli skôr, lebo sme chceli niečo so zápasom urobiť. V hre 5 na 5 nám to nepadalo, tak sme chceli nejakú zmenu, akýmkoľvek spôsobom duel zlomiť na našu stranu. Išli sme do maximálneho rizika, bohužiaľ, nevyšlo to.

To, že máme nula bodov, nás, samozrejme, mrzí. Dnes sme si však dokázali, že vieme hrať proti top tímu, akým je Švédsko. Boli tam strely, dorážky, aj šance, možno to chcelo len chladnú hlavu pri zakončení. Výkon bol z našej strany vynikajúci, ale potrebujeme proti Rusom ešte lepší zápas. Možno v ňom príde lacný gól a zmení to priebeh šampionátu v náš prospech. Potrebujeme tento zápas zajtra spláchnuť z hlavy a stopercentne sa pripraviť na Rusov,“ dodal tréner Slovenska.