Český útočník napodobnil najväčšie hokejové hviezdy: Blysol sa nádherným lakrosovým gólom

Lakrosový gól, resp. „Michigan" preslávil najmä Fín Mikael Granlund (29) v roku 2011 počas majstrovstiev sveta na Slovensku. Odvtedy sa počet týchto presných zásahov zvýšil, no stále to je ojedinelý úkaz, ktorý zakaždým obletí hokejový svet.

Vianočný darček v takejto podobe si pre fanúšikov českého Znojma pôsobiaceho v nadnárodnej ICEHL pripravil šikovný útočník Radek Prokeš (26). Počas štefánskeho kola Orli privítali maďarský Fehérvár a zvíťazili zaslúžene 6:3. Okrem zisku troch bodov mali priaznivci domáceho celku ďalší dôvod na radosť, pretože boli svedkami momentu, ktorý si budú ešte veľmi dlho pamätať.

V siedmej minúte totižto rodák z Českého Krumlova využil voľný priestor za bránkou súpera, nabral rýchlosť, zodvihol puk na hokejku a krásnu akciu vyšperkoval úspešným dokončením „Michiganu" pod hornú žŕdku brankára hostí.

Pre klubový web priznal, že túto techniku zakončenia skvelo ovláda. „Venujem sa tomu veľmi často na tréningu. Už som to v zápasoch párkrát skúšal, ale až dnes mi to prvýkrát vyšlo. Bolo to na začiatku tretiny, takže bol čistý ľad, a navyše ma nikto nenapádal, keď som vyšiel z rohu. Ja si v tomto ozaj verím a pravdepodobnosť, že sa mi to za týchto okolností podarí, je celkom vysoká. Som veľmi rád, že to vyšlo," sebavedomo vyhlásil.